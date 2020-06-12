С 2025 года знание английского станет обязательным для офицеров ВСУ – Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подчеркнул, что достижение совместимости со странами – членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ.

Знание английского языка станет обязательным для офицеров Вооруженных сил Украины с 2025 года. Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, отмечает 11 июня пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Мы поставили амбициозную задачу – с 2025 для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины", – сообщил он.

Хомчак также подчеркнул, что достижение совместимости со странами – членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ.

В ноябре 2019 года заместитель министра обороны Украины Алина Фролова назвала уровень владения английским языком военнослужащими "очень больным вопросом".

В февраля 2020 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что командный состав Вооруженных сил Украины должен владеть английским языком.

Изучение английского языка является частью евроатлантической интеграции ВСУ. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. 7 февраля 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.