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Загороднюк об украинской армии: Каждый офицер должен знать английский язык

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, курсы английского языка проходят сейчас "сотни военнослужащих".

Загороднюк: Много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык
Загороднюк: Много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Командный состав Вооруженных сил Украины должен владеть английским языком. Об этом 8 февраля в эфире телеканала "Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Сотни военнослужащих проходят сейчас курсы английского языка за деньги Минобороны. Также у нас есть программа с НАТО. Да, каждый офицер должен знать английский язык. И много сержантов, которые у нас служат, должны знать английский язык", – сказал он.

Министр подчеркнул, что английский нужно знать не только "для стандартов НАТО".

"Нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих, они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят некоторый период обучения, они становятся суперклассным на мировом уровне специалистом. Они должны получить образование, они должны получить техническую подготовку. Если они знают английский язык, даже если они увольняются из вооруженных сил, но, зная, что они получают такой уровень подготовки, мы будем получать лучшие кадры", – объяснил Загороднюк.

По его словам, вооруженные силы уже сейчас "серьезно конкурируют за кадры с частным сектором".

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. 7 февраля 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

На стандарты НАТО Украина должна перейти в 2020 году.

В ноябре 2019 года заместитель министра обороны Украины Алина Фролова назвала уровень владения английского языка военнослужащими "очень больным вопросом".

Теги: Украина, НАТО, образование, Минобороны, английский язык, военнослужащий, Андрей Загороднюк, кадры
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