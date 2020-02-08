Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, большое количество отчетов в его ведомстве будет генерироваться автоматически.

У Министерства обороны Украины слишком много бюрократии. Об этом 8 февраля в эфире телеканала "Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Чрезмерная бюрократия – одна из больших проблем для нас. Скажу честно, я с 2014 года общаюсь постоянно с военнослужащими, но я такого не видел. ...Такое впечатление, что она за последние пару лет только увеличилась, причем существенно", – сказал он.

Министр анонсировал изменение этой ситуации.

"Большое количество отчетов мы уже отменяем, большое количество мы изменим в эти вот ближайшие месяцы, а большое количество мы просто переводим в электронную форму, они будут генерироваться автоматически", – объяснил Загороднюк.