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ЕС продлил санкции против России за посягательство на территориальную целостность Украины

Евросоюз 10 декабря принял решение о продлении санкции в отношении физических лиц и организаций, причастных к посягательству на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Впервые эти ограничительные меры ЕС против РФ были введены в 2014 году
Впервые эти ограничительные меры ЕС против РФ были введены в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Евросоюз продлил санкции против нарушителей территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев. Об этом сообщил 10 декабря пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс.

"Европейский совет достиг соглашения по продлению санкций против России", – сообщил он.

Продление ограничительных мер вступит в силу после опубликования законодательного акта в Официальном журнале Евросоюза.

Впервые эти ограничительные меры были введены 17 марта 2014 года.

Полный список подсанкционных физических и юридических лиц обнародован на сайте EUR-Lex. В нем есть как граждане России, так и граждане Украины, которые причастны к аннексии Крыма и конфликту на Донбассе, например: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, "спикер" крымского парламента Владимир Константинов, бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, российский экономист, бывший советник Путина Сергей Глазьев, бывший народный депутат Украины Олег Царев, российский пропагандист Дмитрий Киселев и другие.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно они были сегодня продлены), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, Донбасс, агрессия, аннексия, боевики, Европейский совет, вторжение, Европа, безопасность, Евросоюз
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