В США утверждают, что шпионская деятельность консульства в Хьюстоне вышла за рамки приличий

Чиновник минюста США отметил, что консульства всех иностранных государств в той или иной степени используются как базы для разведслужб.

Между США и Китаем разгорелся скандал из-за требования закрыть консульство в Хьюстоне Фото: EPA

Высокопоставленный чиновник министерства юстиции США заявил агентству Reuters, что разведывательная деятельность на базе консульства Китая в Хьюстоне (штат Техас) вышла за рамки дозволенного.

Так, анонимный чиновник отметил, что все консульства иностранных государств так или иначе являются базами для работы разведывательных служб, однако "общая сумма деятельности консульства в Хьюстоне вышла за рамки того, что мы готовы принять". "В какой-то момент вы говорите: "Довольно", – отметил собеседник агентства.

Чиновник добавил, что эта деятельность "не обязательно подлежит уголовному преследованию", в том числе из-за дипломатического иммунитета, которым обладают сотрудники консульства.

В начале этой недели США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, обвинив его сотрудников в причастности к экономическому шпионажу, "акциям влияния", подрывной деятельности и попыткам похитить научные данные.

В Пекине обвинения отвергли и на основании принципа взаимности потребовали от Соединенных Штатов закрыть Генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).

Отношения между США и Китаем в последние месяцы серьезно ухудшились на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, первые случаи которой были подтверждены в китайском Ухане в конце 2019 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также другие американские чиновники неоднократно обвиняли официальный Пекин в сокрытии масштабов вспышки на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии.