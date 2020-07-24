Китай потребовал закрыть американское консульство в Чэнду

Отзыв согласия на работу американского консульства в Чэнду (провинция Сычуань) стал ответом на закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Министерство иностранных дел Китая 24 июля уведомило посольство США в Китае об отзыве согласия на открытие и работу Генерального консульства Соединенных Штатов в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

В заявлении подчеркивается, что требование Пекина является "законным и необходимым ответом на необоснованные действия США", которые на этой неделе потребовали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас).

Ответственность за ухудшение отношений между двумя странами МИД Китая возложил на Соединенные Штаты. "Мы призываем США немедленно отменить ошибочное решение [о закрытии консульства в Хьюстоне] и работать над нормализацией двусторонних отношений", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

В начале этой недели США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне, обвинив его сотрудников в причастности к экономическому шпионажу, "акциям влияния", подрывной деятельности и попыткам похитить научные данные.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы серьезно ухудшились на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, первые случаи которой были подтверждены в китайском Ухане в конце 2019 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также другие американские чиновники неоднократно обвиняли официальный Пекин в сокрытии масштабов вспышки на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии.