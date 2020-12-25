"Мы только на середине пути". В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

По словам директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге, подобные SARS-CoV-2 вирусы развиваются около двух лет.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, мир находится на половине пути по преодолению коронавирусной инфекции. Об этом в интервью НВ, опубликованном 24 декабря, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются где-то два года, так что мы пока только на середине пути", – сказал Клюге.

По его мнению, важным фактором в борьбе с COVID-19 является строгое соблюдение карантинных ограничений.

"Как только меры профилактики, локдауна и усилий по контролю над вирусом активно применяются, он идет на спад. Стоит расслабиться – и мы снова видим быстрый рост количества больных", – подчеркнул директор Евробюро ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 25 декабря в мире коронавирусом заболело более 79,5 млн человек, около 1,745 млн умерли, выздоровели 44,83 млн пациентов.

Накануне Нового года и Рождества в ВОЗ предупредили о вероятной вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе в 2021 году вследствие массовых скоплений во время зимних праздников.