Существующие тесты на коронавирус способны выявлять новые штаммы – ВОЗ

Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 пока можно выявить с помощью молекулярных тестов, тестов на антиген и экспресс-тестов, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс.

Тесты на коронавирус SARS-CoV-2, которые существуют сейчас, способны выявлять мутированный штамм вируса. Об этом сказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс на онлайн-брифинге 23 декабря, который транслировался на YouTube-канале организации.

"Мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще способны выявлять эти новые варианты", – сказал он.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.