В Италии число случаев COVID-19 превысило 2 млн

Италия стала восьмой страной, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 2 млн.

За последние сутки в Италии инфицировано более 18 тыс. человек Фото: EPA

В Италии число зафиксированных случаев COVID-19 24 декабря превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 2 декабря в стране зарегистрировано 2 009 317 заболевших COVID-19.

Италия стала восьмой страной, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 2 млн.

Это также произошло в США (сейчас там зафиксировано более 18,5 млн случаев), Индии (10,1 млн), Бразилии (7,3 млн), России (2,9 млн), Франции (2,5 млн), Великобритании (2,1 млн) и Турции (2,1 млн).

По данным минздрава Италии, за последние сутки в Италии выявили 18 040 случаев инфицирования.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Изначально считалось, что эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Последние исследования доказали, что коронавирус циркулировал в Италии уже в сентябре 2019 года.

С середины октября в стране фиксировали максимальные суточные показатели заболеваемости. С 4 ноября власти Италии ввели комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. 20 декабря стало известно о первом случае заражения в Италии мутировавшим коронавирусом, который изначально зафиксировали в Великобритании.