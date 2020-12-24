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Минздрав Украины сократил список стран "красной" зоны

Список стран "красной" зоны, опубликованный Минздравом Украины, сократился с 47 до 45.

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В "зеленой" зоне сейчас находится 148 стран
В "зеленой" зоне сейчас находится 148 стран
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава 24 декабря.

Список сократился на две страны. Иорданию и Италию переместили из "красной" в "зеленую" зону.

"Красными" остаются 45 стран, а именно: Литва, Сербия, Грузия, Хорватия, Люксембург, Черногория, Сан-Марино, Словения, Белиз, США, Андорра, Швеция, Венгрия, Панама, Швейцария, Лихтенштейн, Северная Македония, Чехия, Азербайджан, Нидерланды, Кипр, Болгария, Португалия, Дания, Словакия, Турция, Молдова, Австрия, Армения, Латвия, Эстония, Румыния, Босния и Герцеговина, КНДР, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Тонгу, Туркменистан, Тувалу, Вануату.

В "красный" список вносятся страны, где показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели выше, чем в Украине, или данные недоступны.

В "зеленой" зоне сейчас находится 148 стран, в том числе Украина.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось более 78,8 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44,4 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Министерство здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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