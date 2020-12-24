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ДЕНЬГИ

Минздрав Украины получит более 1 млрд грн на вакцины из фонда по борьбе с COVID-19

Кабинет Министров Украины решил выделить Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Деньги получат за счет экономии расходов госбюджета, прогнозируемых до конца этого года.

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В Украине за два года хотят привить от коронавируса как минимум половину населения
В Украине за два года хотят привить от коронавируса как минимум половину населения
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн на закупку вакцин, сообщила сегодня, 24 декабря, пресс-служба правительства. 

Такое постановление Кабмин принял на внеочередном заседании 23 декабря. Эти деньги выделят из фонда по борьбе с COVID-19, сказано в сообщении.

Расходы фонда по борьбе с COVID-19 увеличили за счет экономии расходов государственного бюджета, прогнозируемых до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств, пояснили в правительстве.

В принятом постановлении №1305 от 23 декабря говорится о сокращении таких бюджетных расходов:

  • 1,376 млрд грн по программе приобретения оборудования для приемных отделений больниц в госпитальных округах за счет фонда по борьбе с COVID-19;
  • 101,3 млн грн финансовой помощи Фонда социального страхования Украины из фонда по борьбе с COVID-19;
  • 222,2 млн грн затрат на господдержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином;
  • 3,24 млрд грн из Пенсионного фонда Украины на единовременные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за карантина за счет "коронавирусного" фонда.

Правительство увеличило расходы из фонда по борьбе с COVID-19 на 1,7 млрд грн по общему фонду и 3,2 млрд грн – по специальному.

В документе уточняется, что всего Минздрав на безвозвратной основе для закупки вакцин от коронавируса получит 1,376 млрд грн. Кабмин также решил передать Минсоцполитике еще 3,2 млрд грн, чтобы Пенсионный фонд Украины выдавал единовременную материальную помощь застрахованным лицам из-за потери доходов при полном запрете сферы их деятельности во время карантина.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинировать от коронавируса планируют как минимум половину населения Украины за 2021–2022 годы. Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Такого объема, по его расчетам, хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Степанов просил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано более 1 млн случая коронавирусной инфекции, из них 11 490 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, а выздоровело 631 435 человек.

Теги: Кабинет Министров, медицина, госбюджет, бюджет, доходы, вакцинация, карантин, выплаты, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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