В Украине число случаев COVID-19 официально превысило 1 млн

С начала эпидемии COVID-19 в Украине скончалось 17 395 инфицированных.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев – 223, выздоровело 15 775 человек", – написал он.

Сутками ранее 10 136 случаев.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 001 132 случая коронавирусной инфекции, скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.

По данным Степанова, за последние сутки больше всего инфицирований зарегистрировано в Киеве (1377) и Запорожской области (774).

Количество инфицированных по регионам:

Киев – 105 040;

Винницкая область – 21 490;

Волынская область – 31 917;

Днепропетровская область – 55 174;

Донецкая область – 33 738;

Житомирская область – 37 468;

Закарпатская область – 27 543;

Запорожская область – 50 115;

Ивано-Франковская область – 42 482;

Киевская область – 55 497;

Кировоградская область – 8090;

Луганская область – 9443;

Львовская область – 58 372;

Николаевская область – 28 351;

Одесская область – 66 971;

Полтавская область – 33 509;

Ровенская область – 39 634;

Сумская область – 38 923;

Тернопольская область – 32 972;

Харьковская область – 66 788;

Херсонская область – 16 408;

Хмельницкая область – 37 600;

Черкасская область – 36 418;

Черновицкая область – 38 914;

Черниговская область – 28 275.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.