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ОБЩЕСТВО

В Украине число случаев COVID-19 официально превысило 1 млн

С начала эпидемии COVID-19 в Украине скончалось 17 395 инфицированных.

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Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве
Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев  223, выздоровело 15 775 человек", – написал он.

Сутками ранее 10 136 случаев.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 001 132 случая коронавирусной инфекции, скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.

По данным Степанова, за последние сутки больше всего инфицирований зарегистрировано в Киеве (1377) и Запорожской области (774).

Количество инфицированных по регионам:

  • Киев – 105 040;
  • Винницкая область – 21 490;
  • Волынская область – 31 917;
  • Днепропетровская область – 55 174;
  • Донецкая область – 33 738;
  • Житомирская область – 37 468;
  • Закарпатская область – 27 543;
  • Запорожская область – 50 115;
  • Ивано-Франковская область – 42 482;
  • Киевская область – 55 497;
  • Кировоградская область – 8090;
  • Луганская область – 9443;
  • Львовская область – 58 372;
  • Николаевская область – 28 351;
  • Одесская область – 66 971;
  • Полтавская область – 33 509;
  • Ровенская область – 39 634;
  • Сумская область – 38 923;
  • Тернопольская область – 32 972;
  • Харьковская область – 66 788;
  • Херсонская область – 16 408;
  • Хмельницкая область – 37 600;
  • Черкасская область – 36 418;
  • Черновицкая область – 38 914;
  • Черниговская область – 28 275.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Минздрав, инфекция, Максим Степанов, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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