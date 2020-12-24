В Украине число случаев COVID-19 официально превысило 1 млн

За последние сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев – 223, выздоровело 15 775 человек", – написал он.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 001 132 случая коронавирусной инфекции, скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.
По данным Степанова, за последние сутки больше всего инфицирований зарегистрировано в Киеве (1377) и Запорожской области (774).
Количество инфицированных по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.