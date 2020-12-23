В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, 22 декабря в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в стране госпитализировали 2979 человек.

За сутки в Украине подтвердили более 10 тыс. инфицирований коронавирусом Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последние сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболело 537 детей и 422 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2979 человек, летальных случаев – 275, выздоровело 15 372 человека", – написал он.

Сутками ранее в стране было выявлено 8513 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавиурсной инфекции, скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887) и Киевской (809) областях.

Количество случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 103 663;

Винницкая область – 21 259;

Волынская область – 31 490;

Днепропетровская область – 54 625;

Донецкая область – 33 102;

Житомирская область – 36 975;

Закарпатская область – 27 391;

Запорожская область – 49 341;

Ивано-Франковская область – 42 300;

Киевская область – 54 831;

Кировоградская область – 7949;

Луганская область – 9181;

Львовская область – 57 906;

Николаевская область – 27 970;

Одесская область – 66 295;

Полтавская область – 32 945;

Ровенская область – 39 251;

Сумская область – 38 501;

Тернопольская область – 32 738;

Харьковская область – 66 243;

Херсонская область – 16 162;

Хмельницкая область – 37 142;

Черкасская область – 35 938;

Черновицкая область – 38 721;

Черниговская область – 27 723.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.