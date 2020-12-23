В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 10 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболело 537 детей и 422 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2979 человек, летальных случаев – 275, выздоровело 15 372 человека", – написал он.
Сутками ранее в стране было выявлено 8513 новых случаев COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавиурсной инфекции, скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.
По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887) и Киевской (809) областях.
Количество случаев COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.