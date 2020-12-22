Украинцев будут вакцинировать от коронавирусной инфекции в четыре этапа. Инфографика
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 декабря утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассчитан на четыре этапа: первый начнется ориентировочно в январе 2021 года, последний – в марте 2022-го. Минздрав планирует охватить вакцинацией 50% населения за этот период, в первую очередь – медиков, работающих с больными COVID-19 пациентами. Центр общественного здоровья при Минздраве опубликовал инфографику, в которой показана очередность этапов и кого будут вакцинировать первыми.
План иммунизации граждан Украины в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и доступности вакцины будут менять, рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин. →
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