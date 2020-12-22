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Инфографика

Украинцев будут вакцинировать от коронавирусной инфекции в четыре этапа. Инфографика

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 декабря утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19. Он рассчитан на четыре этапа: первый начнется ориентировочно в январе 2021 года, последний – в марте 2022-го. Минздрав планирует охватить вакцинацией 50% населения за этот период, в первую очередь – медиков, работающих с больными COVID-19 пациентами. Центр общественного здоровья при Минздраве опубликовал инфографику, в которой показана очередность этапов и кого будут вакцинировать первыми.
 
| Сегодня 19.14 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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