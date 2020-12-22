Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Он рассчитан до марта 2022 года

План иммунизации граждан Украины в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и доступности вакцины будут менять, рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 декабря утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве.

Как рассказал и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, цель плана – охватить вакцинацией 50% населения (20 млн) в течение 2021–2022 годов.

"Документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, от обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины", – заявил Кузин. Вакцинация будет добровольной для всех групп населения, подчеркнул он.

Утвержденный Минздравом план рассчитан на четыре этапа:

январь – апрель 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель – июнь 2021 – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь – сентябрь 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 – март 2022 – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

"Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где лечат от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", – отметил Кузин.

Когда планируется вакцинация остальной части населения, в ЦОЗ не уточнили.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Вакцины от COVID-19 поступят также в продажу, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, не уточняя сроков.

Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.