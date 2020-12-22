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Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Он рассчитан до марта 2022 года

План иммунизации граждан Украины в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и доступности вакцины будут менять, рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

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Минздрав хочет охватить вакцинацией 50% населения в течение 2021 2022 годов
Минздрав хочет охватить вакцинацией 50% населения в течение 2021–2022 годов
Фото: ЕРА (архив)

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины 22 декабря утвердил план вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве. 

Как рассказал и.о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин, цель плана – охватить вакцинацией 50% населения (20 млн) в течение 2021–2022 годов.

"Документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, от обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины", – заявил Кузин. Вакцинация будет добровольной для всех групп населения, подчеркнул он. 

Утвержденный Минздравом план рассчитан на четыре этапа: 

  • январь – апрель 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
  • апрель – июнь 2021 – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь – сентябрь 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 – март 2022 – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

"Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где лечат от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", – отметил Кузин. 

Когда планируется вакцинация остальной части населения, в ЦОЗ не уточнили. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Вакцины от COVID-19 поступят также в продажу, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, не уточняя сроков. 

Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Минздрав, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
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