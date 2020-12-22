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Иммунолог Волянский: На сегодня нет достоверной информации о реальной опасности нового варианта коронавируса

Отмена полетов в Великобританию – предосторожность, а не какие-то обоснованные действия для профилактики COVID-19. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

Волянский: Уже известно несколько тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2
Волянский: Уже известно несколько тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2
Фото: Андрій Волянський / Facebook

Закрытые полеты в Великобританию из-за появления нового штамма SARS-CoV-2 – это попытка опередить события, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

"Еще нет достоверной информации о реальной опасности нового варианта коронавируса, что он более заразен, или течение заболевание как-то отличается от течения болезни при заражении уже известными вариантами вируса. Обо всем этом пока рано говорить. На сегодня известно несколько тысяч вариантов, которые фиксируются как отдельные мутации. Все варианты вируса SARS-CoV-2 разделены на несколько групп", – рассказал доктор.

По его словам, ограничение на перелеты в Великобританию является мерой предосторожности.

"Это скорее попытка опередить события. Пандемия выявила много разных негативных моментов. Учитывая, что даже самые развитые страны постоянно запаздывали с мерами реагирования на распространение коронавируса, возможно сейчас они пытаются какие-то риски предвосхитить. Это больше предосторожность, чем какие-то обоснованные действия", – подчеркнул собеседник.

Он не исключает, что вакцины от коронавируса придется дорабатывать, чтобы они были действенны.

"Что касается действенности вакцины, то тут остается большой вопрос: будут ли они действовать против новых штаммов. Пока изменения в вирусе не затрагивали ключевые белки настолько, чтобы сказать, что вакцина может быть неэффективной, или то, что диагностические наборы не будут работать, потому что вирус изменился. Опять же сейчас можно только предполагать, насколько изменения значимы. Но определенная вероятность того, что если вирус изменился, вакцины могут быть неэффективны. Так как они создавались для предыдущей версии вируса. Это примерно, как с вакциной от гриппа, которая производится под конкретный набор штаммов", – резюмировал Волянский.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса.

21 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что внимательно следит за эпидемической ситуацией в Великобритании, где выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ведомство рекомендовало гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и Юго-Восточную Англию. "Консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются. Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами", – отметили в МИД.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.

Елена ПОСКАННАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, вирус, болезнь, инфекция, Андрей Волянский, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, авиасообщение, коронавирус
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