Евросоюз пока не вводит запрет на въезд из Великобритании – СМИ

Евросоюз не принимал решение о запрете на въезд из Великобритании, такие меры находятся в компетенции национальных властей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Власти Европейского союза не собираются запрещать въезд на территорию всех стран из Великобритании. Об этом пишет ТАСС 21 декабря со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Вопрос о закрытии границ с Британией находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза, пояснил собеседник агентства.

Никакого решения Евросоюза о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня (22 декабря) пока нет. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, ЕС работает над согласованным подходом в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией, сказал собеседник агентства.

О том, что в Евросоюзе обсуждают возможную остановку поездок из Великобритании, писал в Twitter политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд.

"Мы получаем противоречивые сообщения из ЕС о полном запрете на поездки. Нужно подождать, пока не наступит полная ясность", – отметил он 21 декабря.

We are now getting conflicting reports from the EU about a blanket travel ban. Holding off until we get complete clarity in these chaotic times. — Paul Brand (@PaulBrandITV) December 21, 2020

По словам Брэнда, с призывом к ЕС закрыть авиасообщение с Великобританией выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

NEW: German Foreign Minister calls for EU-wide flight ban on UK.



He says "it's important that a halt to entries or a flight ban can't be circumvented via other European Union member countries". — Paul Brand (@PaulBrandITV) December 21, 2020

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.