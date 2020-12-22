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Посол рассказал, обсуждают ли в ЕС снятие ограничений на въезд с граждан третьих стран

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий не исключил, что в будущем прививки от коронавируса могут стать условием въезда в страны ЕС.

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В связи с пандемией ЕС ограничил въезд для граждан третьих стран
В связи с пандемией ЕС ограничил въезд для граждан третьих стран
Фото: EPA

В Евросоюзе пока не обсуждают снятие ограничений на въезд для граждан третьих стран. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 21 декабря на онлайн-брифинге, который транслировался на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Если коротко, то пока это не рассматривается. Я думаю, когда начнется вакцинация, где-то в конце декабря – в январе, тогда, возможно, как в Бельгии, так и в других странах-членах начнут на эту тему говорить, проверив через две недели первые достижения вакцинирования", – сказал Точицкий.

Он также отметил, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, не дает европейским странам "подойти близко" к вопросу открытия границ.

Точицкий не исключил, что в будущем прививки от коронавируса могут стать условием въезда в страны ЕС.

"Чтобы европейские коллеги наши могли говорить о возможности въезда из любых стран, не только из третьих стран или тех, у кого, как у нас, безвизовый режим, о возможности находиться на территории государств Шенгенского соглашения, мы должны увидеть, какими будут первые последствия (надеюсь, позитивными) вакцины. Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы граждане третьих стран находились на территории европейских государств. Не исключаю, потому что, в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и свидетельства о том, что ты вакцинирован вакциной, сертифицированной для государств – членов ЕС", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 21 декабря в Украине число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 970 993 человек. Выздоровело 586 268 пациентов, умерло – 16 665.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. 

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: граница, Шенгенская зона, вакцинация, Евросоюз, Николай Точицкий, вакцина
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