ГОРДОН
 
 
Роман Гольдман
Роман Гольдман

Эксперт в области пациент-менеджмента, Первый медицинский центр Тель-Авива.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Даже у молодых людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, могут возникать весьма тяжелые поражения органов

Вакцина Pfizer всех спасет?

Последняя неделя, несомненно, время триумфа фармакологического гиганта Pfizer. Еще бы, наконец мир получил долгожданную вакцину. Еще несколько дней или недель, и мир опять заживет по-старому: концерты, рестораны, путешествия. Именно такое ощущение возникло у большинства людей, уже уставших от масок, карантинов, вечного страха заразиться.

В Первом медицинском центре Тель-Авива прошла встреча ведущих инфекционистов, обсудивших вакцину Pfizer, точность имеющихся данных и наши перспективы. Именно сейчас, когда эта вакцина, а следом за ней и несколько других, входят в нашу жизнь, в свете бесконечных слухов и ложной или ошибочной информации, наиболее уместно коротко обсудить вопросы, волнующие многих из нас. Хочу сразу сказать: тем, кто думает, что вакцина – способ чиппирования нас всех, что это заговор рептилоидов из мирового правительства, и прочим сторонникам "теории заговора" – им рекомендуется перейти на другой сайт.

Вакцина Pfizer, действующая по методу матричной РНК (MRNA), стимулируя наш организм спонтанно вырабатывать антитела против вируса, показала отличные результаты с высокими показателями эффективности 95%. Это существенно превышает порог эффективности в 50%, определенный FDA (Федеральным управлением США по контролю качества продуктов питания, напитков и лекарственных препаратов) как низкий. Вместе с тем стоит проанализировать несколько важных ответов на слухи, циркулирующие в сети.

"Что известно о побочных эффектах?"

Анализ данных, предоставленных компанией Pfizer в FDA, подтвердил, что легкие побочные эффекты возможны, как и при использовании любой другой вакцины. Поэтому к ним следует быть готовыми и не впадать в панику. В возрастной группе от 18 до 55 лет (независимо от пола) более значительные побочные эффекты возникали после второй вакцинации: 16% вакцинированных страдали от повышения температуры, 59% испытывали слабость, у 52% возникали головные боли, 37% страдали от мышечных болей, 22% – от болей в суставах. А вот лица в возрасте старше 55 лет испытали менее значительные побочные эффекты.

"А как насчет умерших участников вакцинации?"

Прежде всего, важно помнить, что в этом испытании протестировано в общей сложности более 40 тыс. человек. Из шести участников, скончавшихся во время третьего этапа клинических испытаний, четверо получили плацебо ("пустышку", не содержащую активных веществ) и только два скончавшихся участника были из группы тех, кому ввели настоящую вакцину. При этом невозможно найти у них прямую связь с вакциной – статистически это люди, у которых был шанс умереть и без вакцинации (с учетом возраста, факторов риска и статистики).

"Что за история с тяжелой аллергией на вакцину?"

Эта тема попала в заголовки газет после того, как в Великобритании, где вакцина была впервые применена, получили сообщения о двух случаях тяжелой аллергической реакции. В данных о проведении клинических испытаний есть информация, что при испытании вакцины Pfizer не выделялась группа пациентов с тяжелыми видами аллергии на медикаменты, которым может грозить развитие анафилактического шока – опасного состояния, развивающееся в результате воздействия постороннего вещества, которое может привести к летальному исходу. Но такая категория людей существовала всегда, и их организм может среагировать не только на любой медикамент, но и, например, на мед, клубнику, укус пчелы. Этой категории людей рекомендуется воздерживаться от любой вакцинации вообще.

"Что вы скажете о параличе лицевого нерва?"

Документы, представленные в FDA, показали, что у четверых вакцинированных возник, так называемый, паралич Белла, наиболее распространенная разновидность нейропатии лицевого нерва, для которой характерна временная парализация половины лица. В докладе FDA отмечается, что речь идет о явлении и так распространенном среди населения, поддающемся неплохому лечению и не подтверждающем патологическое отклонение от нормы. Тем не менее, рекомендовано продолжать наблюдение за этими проявлениями.

“Каковы долгосрочные побочные эффекты вакцины?”

Этого не знает никто, потому что вирус присутствует среди нас менее года. Да и сама вакцина испытывается всего несколько последних месяцев. Поэтому преждевременно рассуждать о каких-либо долгосрочных последствиях. Однако, исходя из мирового опыта работы с аналогичными вакцинами в прошлом, хоть это и относительно новая технология, известно, что долговременные побочные эффекты редки. И еще один очень важный аспект: никто наверняка не знает долгосрочных последствий самого поражения коронавирусом. Но мы определенно знаем, что даже у молодых людей, перенесших заболевание в легкой форме, могут возникать весьма тяжелые поражения органов и систем, выявляемые только при высокотехнологическом медицинском обследовании.

Еще несколько важных моментов, на которых заостряют внимание эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива:

  • вакцина на стадии испытаний на людях тестировалась только на лицах, у которых проявились симптомы вследствие инфицирования, но мы не знаем, сколько зараженных перенесли инфекцию бессимптомно;
  • пока нет результатов по таким группам, как дети и беременные женщины. Эти результаты ожидаются не раньше середины лета будущего 2021 года;
  • никто не знает, как долго будет "действовать вакцина" и потребуется ли нам дополнительная ревакцинация спустя короткое время;
  • вакцина Pfizer вводится двумя дозами с интервалом в три недели, демонстрируя эффективность в 95%, но есть данные, которые показывают относительно хорошую эффективность даже после одной дозы.

В заключение должен сказать как человек, внимательно следящий за публикациями и получаемыми данными по профессиональному долгу, – я несомненно собираюсь пройти вакцинацию, как только у меня будет возможность (вакцинация медицинских работников в Израиле должна начаться уже на следующей неделе). То, как завершится уходящий год и пройдет следующий, зависит от нас самих и от распространения достоверной информации среди населения.

О, и еще кое-что – если в этом году вы не проходили вакцинацию от гриппа, а вакцина эта существует уже много лет, то пришло время.

Соблюдайте все правила социальной дистанции, носите маски, берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: лекарства, вакцинация, лечение, медики, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Роман Гольдман
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