В Антарктиде нашли коронавирус. Это был последний континент, куда не добралась болезнь

COVID-19 подтвердили у 36 человек, которые находились на чилийской исследовательской базе "Бернардо О'Хиггинс" в Антарктиде.

Первые случаи COVID-19 в Антарктиде были обнаружены на чилийской исследовательской станции Фото: depositphotos.com

На чилийской исследовательской базе "Бернардо О'Хиггинс" в Антарктиде у нескольких членов экспедиции нашли коронавирус. Об этом сообщает латиноамериканское агентство Prensa Latina, ссылаясь на данные чилийской армии.

Болезнь подтвердили у 26 чилийских военнослужащих и 10 гражданских лиц из подрядной компании, которая проводила на базе плановые ремонтные работы. Состояние всех заболевших сейчас нормальное, ни у кого не наблюдается осложнений.

Тест на коронавирус у членов экспедиции решили сделать после того, как болезнь нашли на корабле Sargento Aldea, который в период с 27 ноября по 10 декабря выполнял логистические работы на антарктической базе "Бернардо О'Хиггинс". После возвращения судна в порт Чили у трех членов экипажа подтвердили COVID-19.

Как отмечет Associated Press, Антарктида оставалась последним континентом, где не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. И хоть на континенте нет постоянных жителей, но ежегодно туда приезжают около тысячи ученых и других посетителей.