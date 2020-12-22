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Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами "Большой семерки" и стран ЕС

Украина работает над возможностью закупить вакцину против коронавируса со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Также такая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний – производителей вакцины, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Встреча с послами прошла 22 декабря
Встреча с послами прошла 22 декабря
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами "Большой семерки" и стран Евросоюза. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Кабмина.

Во встрече участвовали временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол ФРГ Анка Фельдгузен, посол Японии Такаши Кура, посол Франции Этьен де Понсен, посол Италии Давиде Ла Чечилия, временно поверенный в делах представительства ЕС в Украине Фредерик Коэн, временно поверенный в делах Великобритании в Украине Николас Гаррокс, временно поверенный в делах Канады в Украине Адам Барболет.

Шмыгаль рассказал послам о госбюджете Украины на 2021 год, отметив, что в первом квартале его могут пересмотреть, чтобы увеличить финансирование важных для Украины программ.

"В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса", – заявил он.

Премьер отметил, что Украина работает над возможностью закупить вакцину со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Также, по его словам, такая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний – производителей вакцины.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине, чтобы обеспечить население должным количеством вакцины", – заявил глава правительства.

Он поблагодарил послов за поддержку их странами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 22 декабря число заболевших в Украине достигло 979 506 человек, 16 897 больных умерли, 600 288 выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Большая семерка, вакцинация, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Кабмин, вакцина
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