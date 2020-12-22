В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8513 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook 22 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки от коронавируса умерло 232 человека, выздоровело 14 020 заболевших. Госпитализировали за сутки 1318 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.
За сутки в Украине провели 46 696 тестирований, в частности 26 341 тест методом ПЦР и 20 355 методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,3 млн тестов.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.