В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

За сутки от коронавируса в Украине умерло 232 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине провели 26,3 тыс. тестов методом ПЦР Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8513 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook 22 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от коронавируса умерло 232 человека, выздоровело 14 020 заболевших. Госпитализировали за сутки 1318 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

За сутки в Украине провели 46 696 тестирований, в частности 26 341 тест методом ПЦР и 20 355 методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,3 млн тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 102 282 случая;

случая; Винницкая область – 21 145 ;

; Волынская область – 31 138 ;

; Днепропетровская область – 54 147 ;

; Донецкая область – 32 760 ;

; Житомирская область – 36 810 ;

; Закарпатская область – 27 303 ;

; Запорожская область – 48 454 ;

; Ивано-Франковская область – 42 090 ;

; Киевская область – 54 022 ;

; Кировоградская область – 7 861 ;

; Луганская область – 8994 ;

; Львовская область – 57 401 ;

; Николаевская область – 27 479 ;

; Одесская область – 65 503 ;

; Полтавская область – 32 506 ;

; Ровенская область – 38 920 ;

; Сумская область – 38 321

Тернопольская область – 32 579 ;

; Харьковская область – 65 652 ;

; Херсонская область – 15 973 ;

; Хмельницкая область – 36 840 ;

; Черкасская область – 35 413 ;

; Черновицкая область – 38 555 ;

; Черниговская область – 27 358 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.