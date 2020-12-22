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В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

За сутки от коронавируса в Украине умерло 232 человека, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За сутки в Украине провели 26,3 тыс. тестов методом ПЦР
За сутки в Украине провели 26,3 тыс. тестов методом ПЦР
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8513 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook 22 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от коронавируса умерло 232 человека, выздоровело 14 020 заболевших. Госпитализировали за сутки 1318 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

За сутки в Украине провели 46 696 тестирований, в частности 26 341 тест методом ПЦР и 20 355 методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,3 млн тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/843945482815115

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 102 282 случая;
  • Винницкая область – 21 145;
  • Волынская область – 31 138;
  • Днепропетровская область – 54 147;
  • Донецкая область – 32 760;
  • Житомирская область – 36 810;
  • Закарпатская область – 27 303;
  • Запорожская область – 48 454;
  • Ивано-Франковская область – 42 090;
  • Киевская область – 54 022;
  • Кировоградская область – 7 861;
  • Луганская область – 8994;
  • Львовская область – 57 401;
  • Николаевская область – 27 479;
  • Одесская область – 65 503;
  • Полтавская область – 32 506;
  • Ровенская область – 38 920;
  • Сумская область – 38 321
  • Тернопольская область – 32 579;
  • Харьковская область – 65 652;
  • Херсонская область – 15 973;
  • Хмельницкая область – 36 840;
  • Черкасская область – 35 413;
  • Черновицкая область – 38 555;
  • Черниговская область – 27 358.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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