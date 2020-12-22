НБУ согласовал меры по поддержке бизнеса в период январского локдауна

Национальный банк Украины призвал коммерческие банки реструктуризовать кредиты заемщикам, которые могут пострадать от усиления карантина в январе 2021 года.

Национальный банк Украины 21 декабря утвердил пакет антикризисных мер для предотвращения возможных негативных последствий от усиления карантина 8–24 января 2021 года. Как сообщила пресс-служба НБУ, 22 декабря это решение вступило в силу.

Среди прочего НБУ рекомендовал банкам реструктуризовать кредиты заемщиков, которые могут пострадать из-за локдауна. Нацбанк рекомендовал установить льготный период для физических лиц до 30 апреля, для юридических лиц – до 31 мая. Для проведения реструктуризации юрлица должны предоставить банку доказательства снижения доходов или остановки работы из-за карантина.

"Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой – не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию", – сказано в сообщении регулятора.

Нацбанк также решил до июня 2021-го не применять к банкам и банковским группам "мер воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и так далее", если эти нарушения стали следствием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта. К 22 декабря общее число заразившихся в Украине достигло 979,5 тыс. человек, из них 16,9 тыс. умерли, более 600 тыс. уже выздоровели.

В связи с ростом заболеваемости Кабинет Министров Украины решил ввести с 8-го до 25 января "карантин зимних каникул" – жесткий локдаун, подобный тому, что действовал в марте – мае 2020 года. В частности, будут закрыты все учебные заведения, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешено работу аптек, заправок, гостиниц, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговлю продовольственными товарами.