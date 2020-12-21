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НБУ выполнил все условия для получения нового транша МВФ – Рожкова

"Традиционным" для этого периода структурным маяком программы сотрудничества с Международным валютным фондом является утверждение госбюджета на следующий год, и это было сделано, заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Рожкова о сотрудничестве с МВФ: Принципиальные и важные вещи были сделаны
Рожкова о сотрудничестве с МВФ: Принципиальные и важные вещи были сделаны
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины со своей стороны выполнил структурные маяки, необходимые для получения транша помощи от Международного валютного фонда. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова 21 декабря во время презентации отчета о финансовой стабильности, пишет "Укринформ".

"У нас одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковской деятельности. На сегодняшний день этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Второй серьезный момент – это было утверждение планов государственных банков по работе с проблемами активами. Мы тоже это сделали. Третье – нам надо было утвердить на Совете по финстабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. Это тоже было сделано. На сегодня, со стороны Национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр", – сказала Рожкова.

По ее словам, "традиционным" для такого периода структурным маяком является утверждение госбюджета на следующий год.

"Это тоже было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей – они были сделаны", – сказала она.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: госбюджет, МВФ, НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова
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