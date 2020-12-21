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Гройсман: Я бы достаточно быстро закончил переговоры с МВФ, Всемирным банком и Еврокомиссией

Бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что для Украины важно было получить договор работы с Международным валютным фондом еще в октябре 2019 года.

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Гройсман считает, что украинские власти в октябре 2019-го года не договорились с МВФ
Гройсман считает, что украинские власти в октябре 2019-го года не договорились с МВФ
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Бывший глава украинского правительства Владимир Гройсман в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил уверенность в своем умении быстро наладить диалог с международными партнерами Украины.

"Вопрос же не только в деньгах. Вопрос в том, чтобы деньги правильно и эффективно использовать. Это первое. Второе: конечно же, я бы очень быстро наладил диалог с международными партнерами и все-таки попытался привлечь эти ресурсы в страну – я это делал не один раз […] конечно же, я бы закончил переговоры достаточно быстро с нашими международными партнерами (с МВФ, Всемирным банком и Еврокомиссией)", – сказал экс-премьер.

Гройсман напомнил, что вел не раз такие переговоры. Главной ошибкой в диалоге с МВФ Гройсман посчитал недоговоренность действующих властей во время приезда миссии в октябре 2019-го года.

"И вот, когда они уехали, для меня это был очень плохой сигнал […] У нас нет просто другой возможности пройти этот тяжелый период без этого ресурса (кредита). И поэтому я сказал с самого начала, что важно было бы получить вот этот договор работы с МВФ еще в октябре. И это было очень важно. Но поскольку этого всего не произошло, в этом большая-большая проблема. И чем дальше это все заходит, тем в худшем состоянии финансы государства", – сказал Гройсман.

Бывший глава правительства подчеркнул обязанность Украины отвечать по своим обязательствам перед фондом.

При правительстве Гройсмана МВФ и Украина договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд 19 октября 2018 года. Тогда МВФ требовало от украинских властей  скорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.

Гройсман говорил, что при нем Украина не потратила ни копейки денег МВФ

"Они все лежат в золотовалютных резервах страны, они все хранятся, их больше $20 млрд. У нас больше $20 млрд в запасе, которых больше, чем за последние пять лет", – заявлял он.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня этого года Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

Теги: МВФ, Еврокомиссия, Владимир Гройсман, Всемирный банк, переговоры, Алеся Бацман, кредиты, транш, природный газ
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