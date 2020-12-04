Нардеп Палица: Когда чиновник МВФ запрещает нам вводить налог на выведенный капитал, Украина становится заложницей

В Украине дошло до того, что послы "Большой семерки" собирают председателей парламентских фракций и рассказывают им, за какие законы голосовать, заявил народный депутат Украины, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Проблема усиления давления на бизнес в Украине заключается не столько в личности председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, сколько в политике тех, кто за ним стоит – партии "Слуга народа" и ее "внешних руководителях". Об этом в эфире программы "Право на владу" на "1+1" сказал народный депутат Украины, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Когда мы говорим о том, что десять законопроектов о поддержке бизнеса не попадают в сессионный зал, это не Гетманцев – это "Слуга народа". Когда нам не дают уменьшить налоги, это не Гетманцев – это те, кто не хочет, чтобы украинский бизнес был конкурентоспособным. У нас дошло до того, что послы G7 собирают председателей парламентских фракций и рассказывают им, за какие законы голосовать. Нам мешают создавать благоприятные условия для бизнеса. Когда чиновник МВФ три недели назад "запрещал" нам принять закон о налоге на выведенный капитал, нас сделали страной-заложницей внешних акторов. Более того, сейчас в повестке дня стоит закон о создании Бюро экономической безопасности – еще одного контролирующего органа, который будет давить на бизнес", – заявил Палица.

Он подчеркнул, что украинский бизнес сможет преодолеть экономический кризис, только если будет конкурентоспособным.

"Себестоимость товаров и услуг украинского бизнеса не должна быть выше аналогичных товаров и услуг на внешних рынках. А мы сегодня покупаем импорт за валюту, которой и так в Украине не хватает. Потому что украинские аналоги – дороже. В итоге, даже несмотря на уменьшение импорта из-за карантина, мы получим по итогам года дефицит валютного баланса в 8–10 миллиардов. А нам не позволяют снижать налоги. Кое-кто хочет просто добить украинский бизнес", – сказал политик.

Палица ранее заявлял, что требует отставки Гетманцева, но регламентный комитет Верховной Рады отказался вынести в сессионный зал соответствующий проект постановления.