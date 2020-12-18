В МВФ рассказали, когда миссия Фонда начнет первый пересмотр соглашения с Украиной

Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, миссия Международного валютного фонда будет проводить обсуждения с украинскими властями дистанционно, отметил глава постоянного представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Новую программу stand-by с Украиной исполком МВФ одобрил в июне 2020 года Фото: EPA

Миссия Международного валютного фонда с 21-го по 23 декабря начнет первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Об этом говорится в заявлении главы постоянного представительства Фонда в Украине Йосты Люнгмана, которое поступило в редакцию издания "ГОРДОН" 18 декабря.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года", – заявил Люнгман.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.