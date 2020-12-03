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ДЕНЬГИ

До конца года Украина может взять порядка $3 млрд кредита – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство рассчитывает получить около $2 млрд на рынке внутренних заимствований и $1 млрд – на внешнем.

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Шмыгаль сказал, что Украина будет брать краткосрочные займы
Шмыгаль сказал, что Украина будет брать краткосрочные займы
Фото: kmu.gov.ua

Украина до конца года планирует выйти на рынок внешних и внутренних заимствований и суммарно получить порядка $3 млрд кредита. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Корреспонденту", опубликованном 2 декабря.

У премьера спросили, есть ли альтернативные источники, которые могут покрыть расходы бюджета в этому году.

"Это традиционные источники, которыми пользовалась Украина все годы независимости: рынок внешних и внутренних заимствований. У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10–13% годовых в гривне), чем средства МВФ. Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент", – ответил Шмыгаль.

Он отметил, что Украина может выйти на рынок внешних заимствований до 15 декабря.

"Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50–60 млрд грн [около $2 млрд], на внешнем – около $1 млрд", – добавил премьер-министр.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Украина ожидала получение еще двух траншей по $700 до конца года, но этого не произошло. Всего, по его словам, до конца года в бюджете страны не хватает $3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

"У МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", – объясняла она.

Теги: Украина, МВФ, экономика, деньги, кредиты, транш, ОВГЗ, Денис Шмыгаль
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