Власть провалила выполнение почти всех пунктов договоренностей с МВФ – Верланов

У Украины осталось мало времени на выполнение требований Международного валютного фонда. Невыполнение приведет к тому, что очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины "ожидать не стоит", об этом заявил экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

По мнению Верланова, из договоренностей "выполнена на бумаге" разработка организационных структур налоговой службы и таможенной службы Фото: Serhiy Verlanov / Facebook

Отсрочка введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей до 2022 года – одно из нарушений Украиной обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом 2 декабря написал в Fаcebook экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Уход от наших обязательств в этом вопросе можно было бы легко объяснить партнерам, если бы это был единичный форс-мажор. Но на самом деле власть полностью или частично провалила выполнение почти всех пунктов, зафиксированных в меморандуме", – отмечено в посте.

По мнению Верланова, из договоренностей "выполнена на бумаге" разработка организационных структур налоговой службы и таможенной службы как юридических лиц. Не выполнены: создание централизованного подразделения по управлению рисками, которое должно отбирать дела для проверки, не отменена система плановых проверок, не введено тестирование консолидированных юрлиц в пилотных учреждениях налоговой и таможенной служб.

"Хотя еще не все сроки истекли, очевидно, что четыре оставшиеся недели уже ничего не изменят, и домашнее задание Украина с высокой долей вероятности не выполнит. К сожалению, все это означает, что в ближайшее время очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины нам ожидать не стоит. Несмотря на активные попытки руководства страны убедить общественность в обратном", – подчеркнул Верланов.

Он предложил властям "прекратить ложь и очковтирательство и системно и настойчиво работать в соответствии с заключенными соглашениями".

"Перефразируя классика, МВФ – не благотворительная организация и не банкомат. Естественно, что от Украины требуют реальных реформ, а не их имитацию", – отметил экс-глава ГНС.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны были все группы ФЛП, кроме первой.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей "SaveФОП", организованная "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей второй – четвертой групп. Также парламент отменил кешбэк – норму о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".