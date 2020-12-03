ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Власть провалила выполнение почти всех пунктов договоренностей с МВФ – Верланов

У Украины осталось мало времени на выполнение требований Международного валютного фонда. Невыполнение приведет к тому, что очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины "ожидать не стоит", об этом заявил экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

По мнению Верланова, из договоренностей "выполнена на бумаге" разработка организационных структур налоговой службы и таможенной службы
По мнению Верланова, из договоренностей "выполнена на бумаге" разработка организационных структур налоговой службы и таможенной службы
Фото: Serhiy Verlanov / Facebook

Отсрочка введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей до 2022 года – одно из нарушений Украиной обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом 2 декабря написал в Fаcebook экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Уход от наших обязательств в этом вопросе можно было бы легко объяснить партнерам, если бы это был единичный форс-мажор. Но на самом деле власть полностью или частично провалила выполнение почти всех пунктов, зафиксированных в меморандуме", – отмечено в посте.

По мнению Верланова, из договоренностей "выполнена на бумаге" разработка организационных структур налоговой службы и таможенной службы как юридических лиц. Не выполнены: создание централизованного подразделения по управлению рисками, которое должно отбирать дела для проверки, не отменена система плановых проверок, не введено тестирование консолидированных юрлиц в пилотных учреждениях налоговой и таможенной служб.

"Хотя еще не все сроки истекли, очевидно, что четыре оставшиеся недели уже ничего не изменят, и домашнее задание Украина с высокой долей вероятности не выполнит. К сожалению, все это означает, что в ближайшее время очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины нам ожидать не стоит. Несмотря на активные попытки руководства страны убедить общественность в обратном", – подчеркнул Верланов.

Он предложил властям "прекратить ложь и очковтирательство и системно и настойчиво работать в соответствии с заключенными соглашениями".

"Перефразируя классика, МВФ – не благотворительная организация и не банкомат. Естественно, что от Украины требуют реальных реформ, а не их имитацию", – отметил экс-глава ГНС.

https://www.facebook.com/s.verlanov/posts/113403223927834

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны были все группы ФЛП, кроме первой.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей "SaveФОП", организованная "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-дпредусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей второй – четвертой групп. Также парламент отменил кешбэк – норму о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. 

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить одинПрезидент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".

Теги: Украина, МВФ, экономика, реформы, меморандум, Нацбанк, проверки, Сергей Верланов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS