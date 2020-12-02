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Милованов: Мы много спорили с людьми в Кабмине и Офисе президента, что без денег МВФ все развалится. Я говорю: не развалится

На данный момент в Украине стабильная макроэкономическая ситуация, сказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

Милованов: Многое зависит от того, что мы будем делать весной, после COVID-19
Милованов: Многое зависит от того, что мы будем делать весной, после COVID-19
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

В ближайшее время Украина сможет обойтись без помощи Международного валютного фонда. Такое мнение в интервью изданию LB.ua выразил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

"У нас достаточно стабильная макроэкономическая ситуация. Мы много спорили с рядом людей в Кабмине [в предыдущем правительстве], в Офисе президента о том, что все развалится [без денег МВФ]. Я говорю: не развалится. У нас достаточно большой запас макроэкономической прочности. На год или месяцев восемь. Конечно, это не отменяет проблему. Это не говорит о том, что можно расслабиться. Надо и конец года профинансировать. Но это кропотливая работа Министерства финансов. Многое зависит от того, насколько спокойно мы пройдем нынешний этап. И что будем делать весной, после COVID-19", – сказал Милованов.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить одинПрезидент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".

23 ноября Милованов выразил мнение, что до конца года Украина не получит транш МВФ.

27 ноября Марченко сообщил, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.

Теги: Украина, МВФ, экономика, деньги, транш, финансы, Тимофей Милованов
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