МВФ отказал Украине в экстренной помощи – глава Минфина

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, с просьбой об экстренном финансировании Украина обращалась к Международном валютному фонду из-за возникших в стране проблем.

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в экстренной финансовой помощи (Emergency finance). Об этом 27 ноября в эфире телеканала "1+1" сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что к инструменту Emergency finance Киев обратился из-за возникших в стране проблем.

"Мы этот вопрос рассматривали в связи с нынешней ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос Emergency finаnce", – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что ответ МВФ Украине был "четкий".

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".