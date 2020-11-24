Денег на самую простую программу поддержки пострадавших от локдауна нет. Единственный способ решить проблему – сотрудничество с МВФ

Что происходит сейчас с бюджетом?

1. Согласно оперативным данным казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд – по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд к показателям предыдущей недели.

2. Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки – до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет 10.

3. Одновременно "локдаун выходного дня" и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки – выплата 5 тыс. грн минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших областях сферы услуг (около 4 млн человек) – стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет.

Что делать? Как уже говорил, единственный нормальный способ решить проблему – быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет нам доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы. Это означает принятие хоть немного адекватного бюджета на 2021 год – идут разговоры уже о приемлемости дефицита на уровне 5,3% от ВВП. Впрочем, непонятно, от какого прогнозированного ВВП – с началом локдаунов очевидно, что макропрогноз, по которому составлен бюджет, надо пересматривать в сторону меньших темпов роста.

Кроме бюджета, необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство. Конечно, все это требует усилий – но по сравнению с временами, когда МВФ требовал повышения тарифов или пенсионного возраста, это явно не тяжелые условия.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора