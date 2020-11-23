Кабмин Украины еще не принял решение о продлении "карантина выходного дня" – СМИ

В правительстве Украины ожидают результаты анализа влияния "карантина выходного дня" на динамику заболеваемости COVID-19 в стране, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кабинет Министров Украины еще не принял решение о продлении "карантина выходного дня". Об этом 23 ноября сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, продление "карантина выходного дня" не обсуждается, так как Кабмин еще не проанализировал его влияние в минувшие выходные.

"Пока о продлении "карантина выходного дня" речь не идет. Ожидаем анализ влияния этих выходных на заболеваемость", – заявил собеседник.

Он также уточнил, что дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься, исходя из аналитических данных.

"Карантин выходного дня" в Украине вступил в силу 14 ноября после решения Кабинета Министров из-за увеличения количества больных COVID-19. Ряд украинских городов отказался его вводить в связи с тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

"Украинская правда", ссылаясь на источники в Министерстве здравоохранения, сообщала, что "карантин выходного дня" в Украине ввели до конца 2020 года.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался "так себе". В эти дни полицейские закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

23 ноября на селекторном совещании, посвященном ситуации с COVID-19, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.