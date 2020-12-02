Дату приезда миссии МВФ должны объявить в этом году – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дата приезда миссии Международного валютного фонда может быть известна в этом году. По информации главы правительства, Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков для получения очередного транша.

Украина рассчитывала получить от МВФ $700 млн до конца этого года Фото: EPA

Дату приезда миссии Международного валютного фонда должны огласить в 2020 году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу "Корреспондент", которое опубликовано 2 декабря.

Глава правительства сказал, что бюджет на 2021 год удастся выполнить.

"Текущая ситуация, в принципе, позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% – с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", – добавил премьер.

Шмыгаль напомнил о 10 структурных маяках для получения транша МВФ.

"Четыре из них мы уже выполнили, шесть находятся, с опережением сроков, на стадии выполнения. К ним у чиновников Фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции", – сказал глава правительства.

По его словам, смена руководителя Национального банка Украины вызвала основное беспокойство МВФ.

"Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство Национального банка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли", – подчеркнул Шмыгаль.

При этом он добавил, что решение Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование обескуражило как МВФ, так и послов стран "Большoй семeрки".

МВФ назвал внедрение в Украине е-декларирования для чиновников важным элементом двухстороннего взаимодействия и призвал усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Так в Фонде отреагировали на отмену 27 октября Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционных законов. Суд решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных и умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за последних решений МВФ может отказаться от сотрудничества с Украиной.

Украина рассчитывала получить от МВФ транш в размере $700 млн до конца года.