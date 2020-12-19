Назначен новый министр по делам ветеранов, Татарову сообщили о подозрении, миссия МВФ начнет пересмотр программы с Украиной. Главное за день

Назначен новый министр по делам ветеранов
18 декабря Верховная Рада поддержала предложение назначить генерал-майора Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. Предыдущего министра по делам ветеранов Сергея Бессараба украинский парламент отправил в отставку 16 декабря.
Татарову объявили о подозрении
18 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Татаров заявлял, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуду".
Миссия МВФ начнет пересмотр программы с Украиной
Миссия Международного валютного фонда с 21-го по 23 декабря начнет первый пересмотр соглашения с Украиной по формуле stand-by в онлайн-формате.
Суд назначил дату слушания дела MH17 по существу
Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет слушания по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году.
Стерненко отправили под домашний арест
Одесского активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, снова взяли под ночной домашний арест.