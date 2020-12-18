В САП подписали подозрение заместителю Ермака Татарову – СМИ

По данным "Украинской правды", сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены сегодня вручить подозрение Олегу Татарову – заместителю руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову – заместителю руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом "Украинская правда" сообщила 18 декабря, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подозрение должны вручить сегодня.

Источник "Украинской правды" не уточнил, о каком производстве идет речь. По данным Общественного, Татарову планируют сообщить о подозрении по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Собеседники Общественного говорят, что правоохранители не планируют задерживать Татарова, но об избрании ему меры пресечения будут ходатайствовать.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в "Укрбуде", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.