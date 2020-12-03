Венедиктова действительно включила себя в состав группы, курирующей дело, в котором, вероятно, фигурирует Татаров – Офис генпрокурора

Национально антикоррупционное бюро заявило, что генпрокурор Ирина Венедиктова вечером 1 декабря тайно заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Венедиктова таким образом сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Олега Татарова. В Офисе генерального прокурора ответили: замена состава группы прокуроров не влияет на проведение следственных действий в рамках расследования.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова действительно включила себя в состав группы, которая осуществляет процессуальное руководство в расследовании уголовного производства о взятке за получение недостоверной экспертизы о размере ущерба, нанесенного Нацгвардии.

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора (ОГП) сообщила 3 декабря.

"В связи с тем, что дело получило резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором действительно было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы", – сказано в релизе.

Кроме этого, в состав группы прокуроров были ввели и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, старшим группы определили начальника управления САП Андрея Довганя.

Национальное антикоррупционное бюро заявляло, что Венедиктова сделала это тайно, в результате чего детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли сообщить о подозрении одному из фигурантов. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что Венедиктова назначила себя процессуальным руководителем в этом деле, чем сорвала операцию по задержанию заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

"Действия генерального прокурора в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались ни в каких согласованиях – ни с одним лицом или органом досудебного расследования", – пояснили в Офисе генпрокурора.

Замена состава группы прокуроров не влияет на проведение следственных действий в рамках расследования, добавили в ОГП.

Уголовное производство, в рамках которого ведется расследование дачи взятки за недостоверную экспертизу, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании "Укрбуд" Максима Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Микитась, по данным СМИ, пошел на сделку со следствием и дал показания против Татарова. 2 декабря НАБУ проинформировало, что экс-нардеп возместил государству 50 млн грн ущерба, в тот же день прошло заседание суда по делу Микитася. СМИ пишут, что экс-нардепу изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест и он покинул СИЗО.