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Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест – СМИ

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что 2 декабря прошло заседание по делу бывшего нардепа, бизнесмена и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, но не уточнили деталей. "Укринформ" пишет, что на заседании сменили меру пресечения для Микитася.

Микитась, по данным СМИ, пошел на сотрудничество со следствием
Микитась, по данным СМИ, пошел на сотрудничество со следствием
Фото: Максим Микитась / Facebook

Бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась покинул Лукьяновское СИЗО, так как ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Об этом "Укринформу" сообщили источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. 

Меру пресечения Микитасю сменили в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству, рассказали собеседники агентства. 

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила "Украинской правде", что заседание ВАКС по делу Микитася проходило 2 декабря, однако деталей не раскрыла, так как слушание было закрытым. 

О том, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием, писал и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. 

"Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит", – сообщил журналист 1 декабря. 

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога

Как сказал на заседании прокурор, переговоры о взятке мог вести замглавы Офиса президента Олег Татаров. По данным Бутусова, показания против Татарова дал именно Микитась.  

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: Олег Татаров, СИЗО, Юрий Бутусов, НАБУ, Максим Микитась, домашний арест, суд, ВАКС
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