Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест – СМИ

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что 2 декабря прошло заседание по делу бывшего нардепа, бизнесмена и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, но не уточнили деталей. "Укринформ" пишет, что на заседании сменили меру пресечения для Микитася.

Бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась покинул Лукьяновское СИЗО, так как ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Об этом "Укринформу" сообщили источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Меру пресечения Микитасю сменили в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству, рассказали собеседники агентства.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила "Украинской правде", что заседание ВАКС по делу Микитася проходило 2 декабря, однако деталей не раскрыла, так как слушание было закрытым.

О том, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием, писал и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит", – сообщил журналист 1 декабря.

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога.

Как сказал на заседании прокурор, переговоры о взятке мог вести замглавы Офиса президента Олег Татаров. По данным Бутусова, показания против Татарова дал именно Микитась.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.