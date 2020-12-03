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Татаров прокомментировал информацию о своем возможном задержании

Замглавы Офиса президента Олег Татаров, комментируя информацию о своем возможном задержании, заявил что это слухи.

Татаров (слева) отрицает свою причастность к коррупционным схемам
Татаров (слева) отрицает свою причастность к коррупционным схемам
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров продолжает работать в штатном режиме. Комментарий Татарова 2 декабря предоставил LIGA.net Офис президента.

"Распространяемые окружением главы Национального антикоррупционного бюро слухи о том, что я якобы причастен к преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности ", – сказал замглавы ОПУ.

Он отметил, что распространение слухов связывает со своей позицией о работе руководства антикоррупционного органа.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя обвинения НАБУ, сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора. По его словам, глава государства следует принципу невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов.

Подоляк назвал выдумкой информацию о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова.

"Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", – считает Подоляк.

29 ноября Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

НАБУ 2 декабря заявило, что Офис генерального прокурора препятствует привлечению к ответственности фигурантов дела о хищении средств Нацгвардии. Имен подозреваемых в бюро не называли, но известно, что в этом производстве фигурируют экс-нардеп Максим Микитась и, по данным СМИ, замглавы Офиса президента Олег Татаров. "Украинская правда" писала, что до назначения в Офис президента Татаров был адвокатом и представлял интересы "Укрбуда", а также работал в фирме юристом. 

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. 

По версии следствия, Нацгвардия и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО, срок его содержания истекает 24 декабря, но по данным СМИ Микитась после возмещения государству 50 млн грн ущерба вышел на свободу

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

Теги: Украина, Олег Татаров, Владимир Зеленский, НАБУ, Максим Микитась, Михаил Подоляк
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