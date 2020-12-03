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Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба по делу о хищении средств Нацгвардии

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 1 декабря, что бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием и согласился возместить государству 51 млн грн ущерба по делу о квартирах для Нацгвардии. 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что экс-нардеп вернул государству 50 млн грн.

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Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству по делу о квартирах для Нацгвардии, где фигурирует Микитась, составляет 81,6 млн грн
Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству по делу о квартирах для Нацгвардии, где фигурирует Микитась, составляет 81,6 млн грн
Фото: Максим Микитась / Facebook

Бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба по делу о квартирах для Нацгвардии. Об этом проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро 2 декабря. 

В НАБУ уточнили, что в рамках этого же производства арестовано имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн, а с Микитася ранее в доход государства взыскали залог 30 млн за нарушение возложенных на него обязанностей.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве

Всего в деле фигурируют восемь человек.

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждал, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием.

"Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит", – написал Бутусов 1 декабря. 

В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Микитася с правом внесения залога в размере 80 млн грн. Родные бизнесмена внесли залог, он вышел из СИЗО, на него надели электронный браслет.

В январе 2020 года пограничники сняли Микитася с рейса при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС за нарушение возложенных судом обязательств взыскал с Микитася 80 млн грн залога и назначил новый – 100 млн грн. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре "Украинской правде" сообщали, что штрафные санкции к экс-президенту "Укрбуду" применили в связи с тем, что он встречался с двумя свидетелями. Позже в том же месяце Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога, взысканного в доход государства, с 80 млн грн до 30 млн грн.

Прокуроры настаивали на аресте Микитася, однако суд отказал. В мае Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу. Последний раз срок содержания в СИЗО Микитасю продлили до 24 декабря.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.

Теги: Украина, залог, антикоррупционное бюро, ущерб, НАБУ, Максим Микитась, уголовное производство, компенсация
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