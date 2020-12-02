Микитась о Татарове: Это он – автор схем, по которым увели "Укрбуд"

Бывший нардеп Максим Микитась заявил, что когда его арестовали по делу строительной компании "Укрбуд", именно нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты, после чего Микитась "быстро начал "тонуть" по всем фронтам".

Максим Микитась: Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом" Фото: Максим Микитась / Facebook

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров придумал все схемы, по которым была отобрана компания "Укрбуд", заявил бывший народный депутат и экс-директор компании "Укрбуд" Максим Микитась 2 декабря в своем Facebook.

"Локдаун коррупции так локдаун. О Татарове. Я строил наш "Укрбуд" и сотни лучших строительных проектов Украины – и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те, кто пустил "Укрбуд" под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством Укрбуда. Со вчерашнего дня на мейл press.maksim.mikitas@gmail.com сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного – роли в истории с "Укрбудом" Олега Татарова", – написал Микитась.

Он сообщил, что познакомился с Татаровым в 2011–2013 годах и первые его контакты с "Укрбудом" произошли в то время, когда Татаров был заместителем Главного следственного управления МВД Украины.

"Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были "изъяты" 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым. После бегства [экс-президента Виктора] Януковича и увольнения Татарова из органов, в "Укрбуд" обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов". В "Укрбуде" он работал под началом директора [Олега] Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода и они были близки", – утверждает Микитась.

По его словам, год назад, когда в "Укрбуде" начался кризис, роль Татарова как специалиста "по схемам" была существенной и "очень неоднозначной".

"Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода "инвестора" именно в лице [совладельца ресторанной компании FM-групп (сеть Tarantino family) Дмитрия] Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем, я точно не знаю. Это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели "Укрбуд". Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом". "Укрбуд девелопмент" переоформили на подставных лиц, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и, что еще важнее, – выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно)", – продолжил экс-нардеп.

Микитась утверждает, что с осени 2019 и по сегодняшний день у жен Татарова и Майбороды есть совместный бизнес – обувные магазины, изначально сеть открыли жены Майбороды и самого Микитася, но год назад супруга Татарова "зашла" на долю жены Микитася.

"Или посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК "Укрбуда" оформлено на него и его родственников, близкое окружение. "Покупка", как вы понимаете, происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов. Когда меня арестовали, именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам. Так, недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения "Укрбуда", стоившую мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от "Укрбуда" в СИЗО", – заявил Микитась.

Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

"Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс ответов. По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов. Верю, что президент Украины Володимир Зеленський искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь", – подытожил бывший нардеп.

Он заявил, что опасается по поводу своей безопасности в СИЗО.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов писал, что Микитась дал показания против Татарова. По его данным, экс-нардеп сказал, что "именно Татаров передал взятку за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в "мизерные" 7 млн грн. Бутусов заявлял, что Татарову "в ближайшее время" вручат подозрение.

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Сейчас экс-нардеп находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.