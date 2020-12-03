Микитась вышел из СИЗО – СМИ

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 1 декабря, что бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием. После того, как стало известно, что он возместил государству 50 млн грн ущерба, УНН сообщило, что Микитась уже на свободе.

Бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из Лукьяновского СИЗО, сообщило агентство УНН 2 декабря, ссылаясь на данные своих источников в правоохранительных органах.

"Микитась сегодня вышел на свободу", – рассказал собеседник издания.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве.

Всего в деле фигурируют восемь человек.

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждал, что Микитась пошел на сотрудничество со следствием.

"Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит", – написал Бутусов 1 декабря.

2 декабря НАБУ сообщило, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба.

В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Микитася с правом внесения залога в размере 80 млн грн. Родные бизнесмена внесли залог, он вышел из СИЗО, на него надели электронный браслет.

В январе 2020 года пограничники сняли Микитася с рейса при попытке покинуть Украину.