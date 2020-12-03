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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Кейс с Татаровым не такой однозначный, как кажется. Сейчас идет битва не за снос Венедиктовой, а за назначение нового генпрокурора

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Кейс с Татаровым не такой однозначный, как многим кажется. Дело в том, что сейчас идет битва не за снос Венедиктовой, а за назначение нового генпрокурора. Ермак и Портнов после сноса людей Венедиктовой в ГБР теперь хотят получить контроль над Офисом генпрокурора. И если под соусом из Татарова снести Венедиктову, то Ермак с Портновым получат желаемое. И они разыгрывают игру, которая должна помочь им получить полный контроль над Офисом генпрокурора.

У меня масса претензий к Венедиктовой и я считаю, что ее надо менять. Но точно не на человека Ермака и Портнова. Что Украина выиграет от этого в итоге? Ничего. Поэтому я против сноса Венедиктовой сегодня.

Даже при том, что я считаю ее не на своем месте. Я против усиления пророссийского лагеря. А замена сегодня Венедиктовой на кандидатуру Ермака и Портнова приведет именно к этому. Но и с Татаровым Зеленский должен попрощаться. И хотелось бы услышать официальную позицию прокуроров САП в этой ситуации. Потому что их молчание затянулось.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Андрей Портнов, Олег Татаров, Борислав Береза, САП, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак, Офис генпрокурора, ГБР
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