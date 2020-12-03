ВАКС опроверг сообщение о блокировании задержания Татарова

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что к судье Высшего антикоррупционного суда Сергею Мойсаку поступило ходатайство о получении санкции суда на задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова и он отказал в его удовлетворении. Пресс-служба ВАКС сообщила, что канцелярия суда вообще не получала такого документа.

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook опровергла сообщение о блокировании судьей Сергеем Мойсаком задержания заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал 1 декабря, что к Мойсаку поступило ходатайство о получении санкции суда на задержание Татарова и он отказал в его удовлетворении. По данным Бутусова, произошла утечка информации в Офис президента.

"[Бывший нардеп и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим] Микитась дал показания на всех, кто пытался в его интересах сфальсифицировать уголовное дело. И не просто показания – но выдал и переписку в телефоне, с указанием пересылаемых документов, деталей общения с чиновниками и политиками, цифр взяток! Микитась назвал большое количество людей, но самым сенсационным является факт, что застройщик обвинил в коррупции замглавы Офиса президента Олега Татарова. Якобы именно Олег Татаров получил от Микитася крупную сумму денег для передачи взятки судье Высшего антикоррупционного суда Мойсаку – тому самому, который выдвинул такой небольшой залог [для Микитася] в октябре 2019 года", – заявлял журналист.

В ВАКС обвинения в адрес Мойсака назвали безосновательными и имеющими признаки манипуляции.

"Высший антикоррупционный суд официально заявляет: в канцелярию суда никогда не поступало ходатайство о предоставлении разрешения на задержание указанного чиновника; сообщение о подозрении составляется прокурором или следователем по согласованию с прокурором и в тот же день вручается конкретному лицу. Следственный судья не участвует в этом процессуальном действии и не может на него влиять", – подчеркнули в суде.

Опровержение и проверка данных, которые привел Бутусов, пока невозможны из-за того, что суд и любое постороннее лицо не могут иметь доступа к изложенным журналистом обстоятельствам, так как они составляют тайну досудебного расследования, добавили в ВАКС.