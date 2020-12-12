Татаров фактически давал взятку вместе с Микитасем – Сытник

Подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову по делу о хищении средств Нацгвардии, в котором фигурирует бизнесмен и экс-нардеп Максим Микитась, было подписано; его не вручили, так как прокурор, согласовавший подозрение, не входил в состав процессуальных руководителей уголовного производства в момент подписания документа, рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Сытник: Прокурор думал, что он прокурор. Случайно заглянули в реестр и увидели, что там другие прокуроры. Такого я еще за всю свою карьеру не видел Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

У следствия есть доказательства причастности заместителя главы Офиса президента Олега Татарова к делу о взятке за получение недостоверной экспертизы по делу о хищении средств Нацгвардии, заявил в интервью Общественному директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник рассказал, что у детективов есть переписка Татарова с другими фигурантами уголовного производства.

"Господин Татаров [тогда] работал [юристом] в "Укрбуді", там где был Микитась. Они дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения за то, что будет экспертиза, которая даст возможность это дело фактически похоронить. Причем там такая интересная переписка: "Давай бегом, потому что дело забирает НАБУ и тогда будет трудно что-то решить". И за такое решение одному из руководителей экспертного учреждения была предоставлена взятка в виде паркоместа", – заявил директор НАБУ.

Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятку", добавил Сытник.

"Есть люди, которые получили взятку, и люди, которые дали взятку. И есть этому доказательства. И подозрение, где все это расписано, оно уже признано судом обоснованным", – подчеркнул директор Нацбюро.

Он рассказал, что подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не тем прокурором, так как глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей. 2 декабря НАБУ из-за этого обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

"Прокурор, подписавший [подозрение], даже не знал, что он уже не прокурор по этому делу. Прокурор думал, что он прокурор. Потом случайно заглянули в реестр и увидели, что там другие прокуроры стоят. Когда мы это увидели, подозрение еще не было вручено, прокуроры и детективы остановились, потому что это бы бросило сомнение на законность именно процессуальных действий. Такого я еще за всю свою карьеру не видел", – добавил Сытник.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих "экстремистами".

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицает свою причастность к преступлению и считает, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.