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ПОЛИТИКА

Венедиктова считает, что "олигархи – уже не приговор для системы"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вспомнила об олигархах, комментируя передачу активов банка "Финансы и кредит" бывшего народного депутата Константина Жеваго в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Венедиктова сказала, что отдельные топ-чиновники оказывали сопротивление расследованию уголовного производства о растрате средств банка
Венедиктова сказала, что отдельные топ-чиновники оказывали сопротивление расследованию уголовного производства о растрате средств банка
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в Facebook 9 декабря, что передача активов банка "Финансы и кредит" бывшего народного депутата Константина Жеваго в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), – важная и хорошая новость.  

"Олигархи" – это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит", – написала она. 

По словам Венедиктовой, прокуроры Офиса генерального прокурора сейчас систематизируют и анализируют полученную информацию о вмешательстве высокопоставленных чиновников в работу правоохранительных органов и судов. 

"Если эти данные получат объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу", – добавила она. 

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/185409676554683

Офис генпрокурора 9 декабря сообщил, что передал в управление АРМА арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости банка "Финансы и кредит". 

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению  Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. Финучреждение задолжало Нацбанку Украины 6,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, заявляли в НБУ в 2019-м.

В рамках уголовного производства о растрате средств финучреждения сообщили о подозрении восьми лицам: Жеваго и семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказывали в Госбюро расследований.

Жеваго по делу о растрате вызывали в ГБР на 27 сентября 2019 года, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. В ГБР сообщали, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно. По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

Группа компаний Ferrexpo занимается добычей и продажей железной руды. В рейтинге самых богатых граждан Украины, который был опубликован журналом НВ в конце октября 2019 года, Жеваго с состоянием $744 млн занимает девятое место.

Он избирался народным депутатом III–VIII созывов. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №150 в Полтавской области он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану.

Теги: Константин Жеваго, расследование, Банк Финансы и кредит, растрата, активы, АРМА, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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