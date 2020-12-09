Офис генпрокурора Украины передал АРМА активы банка "Финансы и кредит"

Офис генпрокурора Украины передал Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, активы банка "Финансы и кредит" на сумму более 2,5 млрд грн. В числе переданных активов – гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центре Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. м².

По решению суда, недвижимость в центре Полтавы, Харькова, Киева и Кривого Рога, принадлежавшую банку, передали АРМА Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины на основании постановления Печерского районного суда Киева передал Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованные корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости банка "Финансы и кредит" на сумму более 2,5 млрд грн. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В числе переданных активов – оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центре Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. м².

"В случае принятия судебного решения о конфискации активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Указанные активы принадлежат конечным бенефициарным собственникам банка", – сказано в сообщении.

По версии следствия, офшорная компания, связанная с бенефициарным владельцем банка, с 2007-го по 2014 год открыла кредитные линии в иностранных банках. Между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более $113 млн. Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около $113 млн, что на то время эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения", – отметили в Офисе генпрокурора.

В рамках уголовного производства сообщили о подозрении восьми лицам: конечному бенефициарному собственнику, председателю правления банка и руководству финучреждения. Идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.

В августе 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка бывшего народного депутата Константина Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. По решению Фонда гарантирования вкладов физлиц она продолжится до конца 2020 года. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения, четыре из них находятся в розыске, рассказали в ГБР.

По делу о растрате Жеваго вызывали в ГБР на 27 сентября, но он не явился. Пресс-служба бизнесмена сообщила "Экономической правде", что он проходит лечение за границей. 27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно.

1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

По данным "Украинской правды", экс-нардепу также сообщили о подозрении в недостоверном декларировании доходов.

28 октября пресс-служба Ferrexpo сообщила, что Жеваго покинул пост гендиректора группы компаний и намерен "сосредоточиться на решении некоторых вопросов в Украине в отношении одного из бизнесов, которым он владел до 2015 года".

5 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что Жеваго находится в одной из стран Европы.

Группа компаний Ferrexpo занимается добычей и продажей железной руды. В рейтинге самых богатых граждан Украины, который был опубликован журналом НВ в конце октября 2019 года, Жеваго с состоянием $744 млн занимает девятое место.

Он избирался народным депутатом III–VIII созывов. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №150 в Полтавской области он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Мовчану.

Банк "Финансы и кредит" задолжал Нацбанку Украины 6,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, об этом в декабре 2019 года заявили в НБУ.