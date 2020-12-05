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ПОЛИТИКА

Венедиктова считает, что Офис генпрокурора – это "око государево"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что является "заместителем президента по справедливости".

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Венедиктова: Вы требуете от нас всего. Но наша функция публичное обвинение на стороне государства. Мы око государево
Венедиктова: Вы требуете от нас всего. Но наша функция – публичное обвинение на стороне государства. Мы – око государево
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью телеканалу "1+1" сказала, что является независимой от влияния президента Владимира Зеленского.

Журналистка вспомнила разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в июле 2019 года.

Из стенограммы беседы следовало, что украинский президент сказал американскому коллеге: "Я ознакомлен с ситуацией. Мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, которого парламент утвердит".

Она спросила, "чьим парнем" является Венедиктова.

"Ну давайте все же вернемся [к тому], что я, наверное, не "парень", а генпрокурор, независимо от гендера. Во-вторых, президент, когда предлагал эту должность, он ни в коем случае права собственности на нее не ставил. И какого-то присвоения... Как, кстати, не относился. Я думаю, что как раз и для людей, и для президента – а президент чувствует все-таки ожидания людей – очень важно, чтобы генеральный прокурор выполнял то, для чего его туда поставили", – сказала она.

Рассуждая о своей роли на должности генпрокурора, Венедиктова сказала, что является "заместителем президента по справедливости".

"И меня поставили навести порядок. Я считаю, что я с этой задачей сейчас справляюсь", – добавила она.

Генпрокурор сказала, что журналисты "хотят от прокуроров", чтобы те были "и адвокатами, и журналистами, и священниками, и судом".

"Вы требуете от нас всего. Но наша функция – публичное обвинение на стороне государства. Мы – око государево, око государства, государственная институция", – добавила она.

Генеральным прокурором президент Украины Владимир Зеленский назначил Венедиктову 17 марта.

Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, прокурор
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