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Обвинения Венедиктовой по делу "Роттердам плюс" – попытка НАБУ скрыть неэффективное расследование – Офис генпрокурора

В ходе расследования уголовного производства по формуле "Роттердам плюс" вопрос о необходимости замены прокурора со стороны НАБУ не поднимался, подчеркнули в Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

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В Офисе генпрокурора отвергли обвинения в адрес Венедиктовой
В Офисе генпрокурора отвергли обвинения в адрес Венедиктовой
Фото: gp.gov.ua

Обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны Национального антикоррупционного бюро в том, что она не заменила прокурора в производстве по формуле "Роттердам плюс", являются попыткой НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора, опубликованном 3 декабря.

"В течение следствия никем не высказывалось сомнений в эффективности [прокурора] и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и представителей группы компаний-бенефициаров", – подчеркнули в офисе.

Однако после того, как прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко решил закрыть уголовное производство, "возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости замены прокурора в производстве".

В заявлении подчеркивается, что 11 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".

"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела. При этом пока усматривается, что НАБУ пытается скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", – говорится в заявлении.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Теги: Украина, НАБУ, обвинение, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, уголовное производство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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