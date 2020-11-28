Офис генпрокурора отказался подписывать запрос об экстрадиции Бахматюка – СМИ

По информации Kyiv Post, Офис генпрокурора Украины не подписал запрос об экстрадиции украинского бизнесмена Олега Бахматюка, который является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка".

Офис генерального прокурора Украины отказался подписывать запрос об экстрадиции бизнесмена Олега Бахматюка. Об этом 27 ноября сообщило издание Kyiv Post.

Издание ссылается на документ, который имеется в распоряжении редакции.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он, но пытаются объявить его в розыск.

"Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов", – сказал Бахматюк.